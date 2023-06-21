2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı sene sonu okul/kurum müdürleri toplantısı Yalova Valisi Muammer Erol’un katılımıyla yapıldı.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı sene okul/kurum müdürleri toplantısı Yalova Valisi Muammer Erol’un da katılımıyla yapıldı. Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Erol ile İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları, 5 ilçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürleri ile resmi ve özel okul/kurum müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Erol, eğitim öğretim yılı boyunca yapılan çalışmaların değerlendirileceği toplantıda, yaz döneminde okullarımızın yeni eğitim yılına hazırlanması gerektiğini ve büyük emekler gösteren öğretmenlere teşekkür edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Yaz dönemini iyi değerlendirmeliyiz"

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında gerek müdürlüğümüz bünyesinde gerek okullarımızda birçok yeni çalışmanın yapıldığına ve bunlarla ilgili bilgilere değinen İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ise iki aylık yaz döneminde önümüzdeki eğitim öğretim yılı için hazırlanıldığını ve ulaşılan hedeflerin daha ileriye taşınması için çalışılacağını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri tarafından şubeler bünyesinde yıl boyunca gerçekleştirilen ve önümüzdeki yıl yapılması planlanan çalışmalar konusunda bilgi verilmesiyle devam eden toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından iyi dilek ve temennilerle sona erdi.