Yalova’da kara yolundan akaryakıt istasyonuna giren otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi mevkiinde Yalova yönünde ilerleyen F.S.A. (22) idaresindeki 77 ACJ 020 plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna doğru manevra yaptığı sırada yaya D.B.’ye (58) çarptı. Yaya otomobil altında bir süre sürüklenerek ağır yaralandı. Otomobil ise akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı ve sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.