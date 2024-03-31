Yalova’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi nedeniyle kurulan 633 sandıkta sabah saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

211 bin 484 kayıtlı seçmen bulunduğu Yalova’da vatandaşlar belediye başkanlığı, belediye meclisi, il genel meclisi ve muhtarlık seçimleri için oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi saat 17.00’ye kadar sürecek. İl genelinde 633 sandığın kurulduğu Yalova’da merkez ilçede 315, Çiftlikköy’de 117, Çınarcık’ta 100, Altınova’da 79, Armutlu’da 31 ve Termal ilçesinde ise 16 sandıkta vatandaşlar oy kullanacak. Yalova’da ayrıca cezaevinde 1 sandık, hasta ve yaşlılar için de 4 seyyar sandık yer alacak.