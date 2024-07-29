Yalova’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda panelvanın ses sistemine gizlenmiş 2 bin 688 adet sentetik ecza grubu hap ve 1.93 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Yalova’da torbacı tabir edilen şahıslara ulaştırılarak mahalle ve sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yapacakları değerlendirilen şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araçta bulunan O.S. G.K. Ş.S. ve Y.Y. gözaltına alındı. Araçta narkotik maddeler arama köpeği Gölge eşliğinde yapılan aramalarında araç ses sistemleri içine özel olarak zulalanmış vaziyette 2 bin 688 adet sentetik ecza grubu hap, 1.93 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.