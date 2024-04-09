Yalova’da sahte kimlikle arsa satışı yapmaya çalışan 2 dolandırıcılık zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte kimlikle Tapu Müdürlüğü’nde E.G.’ye ait 424 metrekare arsanın satışı için randevu alan ve öncesinde de bankada sahte kimlikle hesap açmaya çalışan dolandırıcılık zanlısı O.K. ve yanındaki iş birlikçisi L.K. adlı kadını yakaladı. Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir banka şubesinde gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.