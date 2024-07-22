Yalova’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuları sokak düzeyinde ticaretini yapacakları değerlendirilen şüphelilere ait aracı kontrollü bir şekilde durdurdu. Araçtaki S.Ş., B.B. ve M.Ö. gözaltına alındı. Narkotik maddeler arama köpeği Gölge eşliğinde yapılan araç ve üst aramalarında, 140 gram skunk, 2 tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.