Yalova’da uyuşturucu üretilen villaya yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken 1 kilo 546 gram skunk, 27 kök skunk ile uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kadıköy beldesinde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu madde imal edilen villaya operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 1 kilo 546 gram kurutulmuş skunk, 27 kök skunk bitkisi, 9 adet led panel, 7 adet uzatma kablosu, 6 metre havalandırma borusu, 4 adet vantilatör, 2 adet dijital ısı ve nem ölçer, 2 havalandırma aspiratörü, 2 adet radyal fan, 2 adet karbon filtre, ortam nemlendirici, seyyar tip klima, iklimlendirme çadırı, havalandırma motoru ve havalandırma filtresi ele geçirdi.

İkamet sahibi A.G. ve Z.G. gözaltına alındı.