Sancaktepe’de rutin denetimlerde bulunan polis ekiplerini gören bir şahıs, yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonrası yakalanan şüphelinin 3 ayrı hırsızlık olayında toplam 55 bin 500 lira çaldığı ve arandığı ortaya çıktı.

Olay, Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede polis ekipleri tarafından rutin denetimlerin yapıldığı sırada M.M.K. isimli şahıs, ekipleri görünce yaya olarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrası yakalanan şüphelinin GBT kontrolünde Sancaktepe’de farklı tarihlerde 3 ayrı adreste hırsızlık olayına karıştığı ve aranması olduğu ortaya çıktı. Kuyumcu, kafe ve market olmak üzere 3 farklı adresten toplam 55 bin 500 lira çalan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece “işyerinden ve kurumdan hırsızlık” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan zanlının hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.