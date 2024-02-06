6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümünde Yalova Valisi Hülya Kaya ve Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısında bulundu.

Yalova İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi’nde Vali Dr. Hülya Kaya başkanlığında Türkiye Afet Müdahale Planında görevli hizmet gruplarının başkanları ile toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Kaya, üzerinden 1 yıl geçen depremle ilgili acıların hala taze olduğunu söyledi. Bu süreçte hem devletin hem milletin depremzedelerin yanında yer aldığını ve acılarını paylaştığını anlatan Kaya, Yalova’nın da geçmişte bu acıları yaşadığını hatırlattı.

Depremin hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olduğuna vurgu yapan Kaya, şöyle konuştu:

“Buna hazırlık yapmamız lazım. Sadece bu kamu tarafında yapılan hazırlıkla da riskin yönetilmesi mümkün değil. Vatandaşlarımızın da bu riskin yönetilmesine dair iş birliği yapması gerekiyor. Eğer evleri eskiyse, 1999 depremi öncesinde yapıldıysa bir an evvel kentsel dönüşüme girmesi konusunda gereken desteği vermesi gerekiyor. Dolayısıyla ben buradan Yalovalı hemşerilerimize sesleniyorum, mutlaka evlerinizin güvenli olmasına özen gösterelim. Bununla ilgili yapılacak çalışmalara el birliği ile destek verelim ve çok büyük evlerde değil ama daha güvenli evlerde yaşayabilmemiz için biraz fedakarlık yapmamız lazım. Bu fedakarlığı göstermediğimizde daha sonra biz arama kurtarma ya da deprem sonrasındaki afet yönetimi ile sahada olmak zorunda kalıyoruz. Ama bu da çok büyük bir maliyet karşımıza çıkartıyor. Hem can kayıpları hem onun yanında ortaya çıkan büyük maliyetleri yönetmekte tabii ki çok zorlanıyoruz. Deprem gelmeden, sel gelmeden, afetler gelmeden gerekli önlemlerimizi alalım. Bununla ilgili de ben gerekli hassasiyeti herkesin göstereceğini düşünüyorum.”

“Tüm imkanları, fırsatları veriyoruz”

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ise kentten deprem bölgesine 24 saat geçmeden 100 iş makinesi gönderdiklerini ve bin 600 personelin bölgede görev yaptığını kaydetti. Yalova’nın 311 tır yardımla yardımseverliği göstererek acıları paylaştığına vurgu yapan Tutuk, vatandaşa kentsel dönüşüm çağrısında bulundu. Yalova’nın birinci derece deprem bölgesinde olduğuna dikkati çeken Tutuk, “Yalova’mızda bununla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Meclisimizin aldığı bir kararın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. 5 ve 6 katlı binaların kentsel dönüşüme girmesinde. Şu anda 100 blok kentsel dönüşüm için yıkım ruhsatı aldı, 25-30 blok yıkıldı ve inşaat çalışmalarına başlanacak. Bunun ivedilikle diğer tüm bloklarda uygulanması için Yalova Belediyesi olarak biz tüm imkanları, fırsatları veriyoruz” dedi.

Kentsel dönüşümde stok konut hamlesi

Kentsel dönüşüm için stok konut projesini hayata geçirmek istediklerini sözlerine ekleyen Tutuk, “Bizim önümüzdeki dönem yapacağımız en büyük kentsel dönüşüm hamlemiz stok konut olacaktır. Bir stok konut projemiz var yaklaşık 400-500 daire. Bu daireleri kısmen kirada yani kentsel dönüşüme giren vatandaşlarımıza kira ödemesin diye oraya almak istiyoruz. Veyahut takas sistemiyle eski dairelerle yeni daireleri takas yaparak Yalova Belediyesi’nin böyle bir kentsel dönüşüm hamlesi olacak önümüzdeki dönem. Bunu başarabilirsek vatandaşlarımızın gayretiyle, devletimizin imkanlarını kullanarak şehrimizi depreme hazır hale getirmek istiyoruz. Rabbim bir daha böyle bir felaket yaşatmasın diyorum ama tedbir de almak şart” diye konuştu.