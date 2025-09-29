Yaklaşık 80 kilometrelik zorlu parkurda rakipleriyle kıyasıya mücadele eden Hüner, yarış sırasında yaşadığı teknik arızaya rağmen kürsüye çıkmayı başardı. Yarışın bitimine 15 kilometre kala vites sisteminde meydana gelen problem nedeniyle kaçış grubundan kopmak zorunda kalan başarılı sporcu, temposunu koruyarak finişe kadar mücadele etti.

Genel klasmanda 3’üncü, yaş grubunda ise 2’nci olan Mert Hüner, Bilecik’e iki madalya kazandırarak büyük bir başarıya imza attı.

Mert Hüner, yarış sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu yarış benim için oldukça stresli geçti. Kaçış grubunda Türkiye Şampiyonu Gökhan Uzuntaş ve 2025 Letape Tour de France Dünya Şampiyonu Ukraynalı Antony Hrabovskyi ile birlikte çalışarak rakiplerimizi geride bırakmayı başarmıştık. Ancak vites sistemimde yaşadığım problem yüzünden gruptan koptum. Bu noktadan sonra fiziksel değil, daha çok mental bir mücadele verdim. Pes etmedim ve kürsüye çıkmayı başardım. Böylesine güçlü ve tecrübeli sporcularla aynı platformda yer almak benim için büyük gurur."