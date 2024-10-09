Yalova Belediyesi Çocuk Tiyatrosu, iki gün boyunca 3-7 yaş arası çocuklar için düzenlenen Maske Tasarım Atölyesi ile dolup taştı.YALOVA (İGFA) - Yalovalı çocuklar, hayal güçlerini serbest bırakarak kendi maskelerini boyayarak tasarladı.

Yalova Belediyesi Çocuk Tiyatrosu'nun organize ettiği "Maske Tasarım Aötölyesi'nde çocuklar, rengârenk boyalarla ve çeşitli malzemelerle kendi özgün maskelerini boyayarak tasarlarken,sanatsal yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra sosyal becerilerini de güçlendirdi.

Hazırlanan maskeler, çocukların hayal dünyasının bir yansıması oldu ve katılımcıların keyifli anlar yaşamasını sağladı.

Atölyenin sonunda, çocuklar için özel olarak hazırlanan podyumda maskelerini sergileme fırsatı buldular.

Yalova Belediyesi, çocukların sanatsal gelişimlerini desteklemek ve eğlenceli etkinliklerle sosyal etkinliklere katılımını artırmak adına bu tür programlara devam edeceği kaydedildi.