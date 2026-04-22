23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İnegöl’de vatandaşlara ulaşım müjdesi verildi. İNULAŞ Başkanı İbrahim Bayram, 23 Nisan 2026 Perşembe günü İnegöl ve Tahtaköprü’de İNULAŞ’a bağlı halk otobüslerinde binişlerin ücretsiz olacağını duyurdu.

Bayram mesajında çocukların önemine vurgu yapan Bayram, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizim en büyük mutluluğumuzdur. Bu anlamlı günde bayram coşkusunu hep birlikte yaşamak adına ulaşımı ücretsiz hale getirdik” ifadelerini kullandı.

Uygulama kapsamında vatandaşlar otobüslere kartlarını okutarak binecek ancak bakiyelerinden herhangi bir ücret düşülmeyecek.

İbrahim Bayram, başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram temennisinde bulundu.