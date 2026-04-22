23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İnegöl’de anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. İnegöl İlçe Millî Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Hamzabey İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Miraç Şahin’i makamında ağırladı.

Ziyarete, sınıf öğretmeni Nilay Kurt ve okul müdürü Ömer Ankıt da eşlik etti. Program kapsamında gerçekleştirilen temsili makam devri ile Müdür Zengin, koltuğunu öğrenci Miraç Şahin'e devretti. Minik öğrenci, kısa süreliğine de olsa müdürlük görevini üstlenmenin heyecanını yaşadı.

Etkinlikte çocukların bayram sevincine ortak olan Halil İbrahim Zengin, 23 Nisan'ın anlam ve önemine dikkat çekerek, geleceğin teminatı olan çocukların her zaman desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Zengin, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek temennisinde bulundu.

