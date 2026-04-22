Türk televizyonu ve tiyatrosunun tanınan isimlerinden Ferdi Atuner’den üzücü haber geldi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının, ailesinin açıklamasına göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

82 yaşında hayatını kaybeden Atuner, özellikle Levent Kırca ile birlikte yer aldığı Olacak O Kadar skeçleriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Aynı zamanda seslendirme çalışmaları da yapan sanatçı, Çocuklar Duymasın, Reyting Hamdi, En Son Babalar Duyar, Ayrılsak da Beraberiz ve Çılgın Bediş gibi yapımlarda rol aldı.

1 Ocak 1944’te Erzincan’da doğan Ferdi Atuner, kariyeri boyunca hem sahnede hem ekranda önemli izler bıraktı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Ferdi Atuner, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda oynamıştır.