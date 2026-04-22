İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Arslan, 23 Nisan 1920’nin Türk milletinin istiklal ve istikbal mücadelesi açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla birlikte “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesinin hayata geçtiğini belirten Arslan, bu anlamlı günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini hatırlattı. 23 Nisan’ın, dünya genelinde çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıdığına dikkat çekti.

Çocukların milletin geleceği olduğunu ifade eden Arslan, onların sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak yetişmesinin en büyük hedef olduğunu dile getirdi. Çocukların ileride ülke yönetiminde söz sahibi olarak Türkiye’nin gelişimine katkı sunacaklarına olan inancını da paylaştı.

Kaymakam Arslan, mesajının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm dünya çocuklarına barış, huzur ve refah getirmesi temennisinde bulundu.