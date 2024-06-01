Covid-19 aşısının iki yeni yan etkisi ortaya çıktı Dünya genelinde yapılan kapsamlı bir araştırma, Covid-19 aşılarının nadir görülen ancak riskli olan iki yeni yan etkisini ortaya koydu. İki Yeni Yan Etkisi Ortaya Çıktı.

Auckland Üniversitesi tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir araştırma, Covid-19 aşısının nadir fakat ciddi iki yeni yan etkisini ortaya çıkardı. Araştırmacılar, aşının miyokardit ve perikardit gibi kalp iltihaplanmalarına ve viral vektör aşılarından sonra Guillain-Barré sendromu gibi kas zayıflatan hastalıklara yol açtığını belirtiyorlar. Ayrıca, beyinde kan pıhtılaşması riskinin de arttığını vurguladılar.

Bu bulgular, aşılanmış bireylerin sağlık durumlarının daha yakından izlenmesi gerektiğini öne çıkarıyor. Bilim insanları, bu nadir yan etkilerin daha iyi anlaşılabilmesi ve klinik öneminin değerlendirilebilmesi için ek araştırmaların gerekli olduğunu belirtiyorlar. Araştırmacılar, sağlık sektörü ve kamuoyu arasında daha etkili bir iletişim sağlanması için veri panellerinin kamuya açılmasını destekliyorlar. Böylece, toplumun bilinçlenmesine katkı sağlanabilir ve Covid-19 aşılarının güvenliği konusunda daha kapsamlı araştırmaların yapılması teşvik edilebilir.

Bilim insanları, Covid-19 aşılarının yan etkilerini anlamak ve halk sağlığını korumak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade ediyorlar. Bu süreçte, toplumun bilgilendirilmesi ve sağlık önlemlerine uyumun artırılması büyük önem taşımaktadır.