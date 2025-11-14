Olay, Sanayi sitesindeki bir tamirhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bozulan motosiklet tamir için bir iş yerine götürüldü. Burada arızanın nedenini bulmak isteyen 2 kişi, elektrik kablolarını kontrol ettiği sırada motosiklet alev aldı. Şahıslardan biri yangını söndürmek için şişenin ağzını açarak yanıcı maddeyi alevin üzerine serpti. Yanıcı maddenin bir anda parlamasıyla birlikte alevlerin arasında kalan 2 kişi koşarak dışarı kaçtı. Şahıslardan biri yine alevi söndürmek için battaniye attı fakat o da tutuşarak yanmaya başladı. Diğer esnafların yangın tüpü ile müdahale ettiği alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken motosiklette ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA