Avrupa Birliği tarafından finanse edilen CultureCIVIC Kültür Sanat Destek Programı kapsamındaki Yapısal Destek Hibe Programı’nın dördüncü açık çağrı döneminde desteklenen projeler belli oldu.

Kuruluşların bağımsız olarak faaliyet gösterme kapasitesini geliştirmeyi ve faaliyetlerini sürdürmelerini amaçlayan Yapısal Destek Hibe Programı, hem büyükşehirler hem de bu merkezler dışında faaliyet gösteren kültür-sanat alanındaki kuruluşlara ve ilgili sivil toplum çalışmalarına kapasite artışına yönelik konularda mali destek sağladı.

19 Ağustos - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşen açık çağrıya toplam 132 başvurunun yapıldığı açıklanırken, CultureCIVIC ekibi tarafından yapılan teknik değerlendirme sonrasında, geçtiğimiz 2 Şubat’ta çıkan yangınla adeta küle dönen "Fabrika Ayvalık" olarak da isimlendirilen Ayvalık Sanat Fabrikası’nın da, Yapısal Destek Hibe Programı’ndan yararlandırılmasına karar verildi.