Ev ve araba sahibi olmak isteyip yüksek faiz nedeniyle bunu gerçekleştiremeyen vatandaşların tercihi tasarruf şirketleri oldu. Sektöre olan ilgi her geçen gün artarken, şirketler de yeni kampanyalarla müşteri çekmeyi sürdürüyor.

ARAÇ STOKLARI YENİLENDİ

Tasarruf şirketleri, faizsiz finansman modeliyle otomobil sahibi olmak isteyenler için araç seçeneklerini güncelledi. Birevim, Katılımevim ve Fuzul bünyesinde bulunan araç modelleri ve stoklar yenilenirken, farklı bütçelere hitap eden otomobiller listelerde yer aldı.

HER BÜTÇEYE UYGUN ARAÇ

Şirketlerin stoklarında bulunan araçların fiyatları; model, yaş, kilometre ve donanım özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Güncellenen listelerde ekonomik segmentteki otomobillerin yanı sıra daha yüksek fiyatlı araçlar da bulunurken, vatandaşlar bütçelerine uygun seçenekleri karşılaştırarak tercih yapabiliyor.

GÜNCEL ARAÇ KAMPANYALARI

Araç stoklarında gerçekleştirilen değişikliklerle birlikte hangi marka ve modellerin öne çıktığı da merak ediliyor. İşte Birevim, Katılımevim ve Fuzul'un güncel araç kampanyaları:

FUZUL

Fuzul'un kampanyalarında kiralama bedeli ve %7 organizasyon bedeli araç fiyatına dahil edilmemiştir. Araçlar kiralama modeli ile hemen teslim ediliyor.

KATILIMEVİM

Katılımevim kampanyalarında kiralama ücreti bulunmuyor. Şartların sağlanması durumunda hemen teslim seçeneği var.

BİREVİM

Birevim tarafından açıklanan araç kampanyalarında kiralama maliyeti yer almıyor. İsteyen vatandaşlar, şartları karşılamaları halinde hemen teslim seçeneğinden faydalanabiliyor.

Not: Kampanya koşulları şirketlerin güncel listeleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Araçların stok durumu, fiyatları, teslim koşulları ve ödeme seçenekleri zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Kampanyalardan faydalanmak isteyenlerin, başvuru öncesinde ilgili şirketlerden güncel bilgileri teyit etmeleri gerekmektedir.