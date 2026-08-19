Yaşamın temel kaynağı olan su, yalnızca insan hayatı için değil; göllerden akarsulara, barajlardan sulak alanlara kadar çok sayıda ekosistemin devamlılığı açısından da büyük önem taşıyor. İç suların bilimsel olarak araştırılması, izlenmesi ve korunmasına yönelik çalışmalar ise su kaynaklarının geleceğinin güvence altına alınmasında kritik rol oynuyor. Bu kapsamda düzenlenecek XI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, iç suların değerlendirilmesi ve karşı karşıya olduğu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ortaya konulması açısından önemli bir bilimsel buluşma olacak.

Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde, 31 Ağustos-E Eylül tarihleri arasında Limnoloji Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek sempozyum, üniversitelerden akademisyenleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini ve öğrencileri bir araya getirecek.

İç suların sorunları ve çözüm önerileri ele alınacak

Sempozyumda, iç suların limnolojik özellikleri, mevcut sorunlar ve çözüm önerilerinin yanı sıra limnoloji alanındaki güncel çalışmalar değerlendirilecek. Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği günümüzde, Türkiye'nin sulak alanlarının ve iç su kaynaklarının maruz kaldığı riskler de sempozyumun önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Bu yıl özellikle iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, mikroplastikler ve sürdürülebilirlik konuları öncelikli başlıklar olarak ele alınacak.

Bilim insanları Balıkesir'de buluşacak

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyen ve araştırmacıların yer alacağı sempozyumda, iç su ekosistemlerine ilişkin farklı disiplinlerden bilimsel çalışmalar paylaşılacak. Ayrıca, yeraltı sularında yaptıkları çalışmalarla tanınan Edwards Aquifer Research and Data Center Başkanı Prof. Dr. Benjamin F. Schwartz'ın (Texas State University, USA) çevrimiçi bağlantıyla bir sunum yapacak olması, sempozyuma verilen önemi bir kez daha vurguluyor.

Göller, akarsular, barajlar ve sulak alanların ekolojik yapısından su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine, biyolojik çeşitlilikten iklim değişikliğinin su ekosistemleri üzerindeki etkilerine kadar birçok konu bilimsel oturumlarda değerlendirilecek.

Sempozyum, bilim dünyasındaki güncel çalışmaların paylaşılacağı bir platform olmanın yanı sıra, Türkiye'nin iç sularının korunması, sürdürülebilir yönetimi ve gelecek nesillere aktarılması açısından da önemli bir buluşma niteliği taşıyor.