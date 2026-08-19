Olay, saat 16.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin U. (44), daha önceden aralarında husumet bulunan 4 kişiyle karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından şahısların Engin U.’ya sopalarla saldırdığı ve yaraladığı öğrenildi.

Şüpheliler olayın ardından kaçarak Huzur Mahallesi’ndeki evlerine gitti. Olayı duyan Engin U.’nun yakınları ise araçla Huzur Mahallesi’ne giderek husumetlilerine tüfekle defalarca ateş etti.



Açılan ateş sırasında Selahattin B. (58), sol bacağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Tüfekten çıkan saçmalar, park halindeki 16 KNA 98 plakalı araca ve sokaktaki bir eve de isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, Çevik Kuvvet ekipleri de olay yerinde görev aldı.



Darp sonucu yaralanan Engin U. ile silahlı saldırıda yaralanan Selahattin B., ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen, tarafları sakinleştirerek bölgede yeni bir olay yaşanmaması için ekiplerle birlikte çalışma yaptı.



Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu olaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.