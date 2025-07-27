Bakan Uraloğlu, yangınlara yönelik müdahale çalışmalarının AFAD koordinasyonunda ve ilgili tüm kurumların iş birliğiyle sürdürüldüğünü ifade etti. Sahada bin 777 personel ve 688 kara aracının görev yaptığını belirten Uraloğlu, ayrıca Orman Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağının da havadan destek sağladığını söyledi.

Ekiplerin kararlı, koordineli ve özverili çalışmaları sayesinde yangının yayılma hızı ve enerjisinin önemli ölçüde kontrol altına alındığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, yangınla mücadele çalışmalarının kamu kurumları, yerel yönetimler ve vatandaşların desteğiyle aralıksız şekilde devam ettiğini kaydetti.