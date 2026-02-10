Artan maliyetler ve tüketici davranışlarındaki değişimle birlikte ciddi bir dar boğaza giren marka, yaşadığı kayıpları telafi edemeyince mağazalarını kapatma kararı aldı.

Pavers’ın hikayesi 1971 yılında İngiltere’nin York kentinde bir evde başladı. Yıllar içinde rahat ayakkabı denildiğinde ilk akla gelen markalardan biri hâline gelen şirket, bugün 160’ın üzerinde mağazaya ulaştı. Ancak son dönemde Plymouth gibi kritik lokasyonlardaki şubelerin kalıcı olarak kapatılmasına başlandı.

Kapanma süreciyle eş zamanlı olarak başlatılan “yüzde 50 indirim” kampanyaları mağazalarda yoğunluğa neden olurken, kalan operasyonlarda yeni işten çıkarmaların gündeme gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.