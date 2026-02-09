Son haftalarda Nestlé’ye ait SMA markalı bazı bebek mamaları ve devam sütleri, cereulide toksini riski nedeniyle 50’den fazla ülkede raflardan çekilmişti. Bu gelişmenin ardından bu kez Danone bünyesindeki Aptamil First Infant Formula ürünlerinin belirli bir partisinin geri çağrılmasına karar verildi.

Bakanlıktan açık uyarı

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplatma listesinde yer alan Aptamil ürünlerinin kesinlikle kullanılmaması gerektiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, tüketicilerin söz konusu ürünleri aldıkları satış noktalarına iade etmeleri çağrısında bulunulurken, ithalat süreçleri ve piyasa denetimlerinin daha sıkı şekilde sürdürüldüğü ifade edildi. Ailelerde endişe arttı

Bir ay gibi kısa bir sürede bebek mamalarına ilişkin ikinci geri çağırma kararının alınması, ebeveynler arasında kaygıyı artırdı. Bazı aileler, ilgili ürünleri kullandıktan sonra bebeklerinde çeşitli sağlık problemleri gözlemlediklerini dile getirerek duruma tepki gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uluslararası hızlı alarm sistemleri INFOSAN ve RASFF’in yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada, bebek ve devam formüllerinin ithalatında tüm partiler için akredite laboratuvar analiz raporu zorunluluğu getirildiği, şartlar sağlanmadan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmediği vurgulandı.

Bakanlık, piyasaya sunulmuş ürünler için geri çağırma süreçlerinin başlatıldığını hatırlatarak, “Geri çağrılan ürünlerin tüketilmemesi ve satın alınan yerlere iade edilmesi önemle rica olunur” uyarısını yineledi.