Yapay zeka, günümüzde birçok alanda kullanılabilen güçlü bir teknoloji haline gelmiştir. İnsanlar, onun yaratıcı potansiyelini keşfetmeye devam ederken, gelecekte yapay zekanın daha da yaygın bir şekilde kullanılması beklenmektedir. Bu tür ilgi çekici ve yaratıcı uygulamalar, yapay zekanın günlük yaşamımızda giderek daha fazla yer edindiğinin bir göstergesidir.

Son bir yıl içinde, yapay zeka teknolojilerinin kullanımı gözle görülür bir şekilde arttı. Bu artış, vatandaşların hem iş hayatlarında hem de eğlence sektöründe yapay zeka uygulamalarını daha sık tercih etmeleriyle dikkat çekiyor.

Yapay zeka teknolojilerinin sunduğu olanaklar hakkında meraklı olan bir sosyal medya kullanıcısı, Türkiye'deki şehirlere yeni isimler verilmesi için yapay zekanın ne gibi fikirler sunabileceğini sordu. Bu basit istek, hızla sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni aldı ve büyük ilgi gördü.

İşte yapay zekanın illere verdiği isimler;