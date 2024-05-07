Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yapı Topluluğu tarafından bu yıl 8.si düzenlenen “Geleceğin İnşası” etkinliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile sektörün önde gelen yöneticileri ve girişimcileri öğrencilerle bir araya geldi.

BUÜ Yapı Topluluğu’nun TeknoloGİ ana temasıyla bu yıl 8. kez gerçekleştirdiği Geleceğim İnşası etkinliği tamamlandı. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde 2-5 Mayıs tarihleri arasında devam eden organizasyonun açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kent yöneticileri, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serdar Atilla Erdem, Mimarlar Odası Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Yapı Denetim Birliği Bursa Şubesi Başkanı Esra İnhanlı, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

“3T formülüyle öğrencileri hayalleriyle buluşturuyoruz”

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Bursa’da olmaktan ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu vurguladı. Programı düzenleyen gençlere seslenen Osman Boyraz; “İnsanlar neyi hayal ederse onu başarabiliyor. Sizlerin de hayallerinizi başaracağınıza inanıyorum. Yeter ki gayret edin, aşkla çalışın. Fizikte kuraldır, hareket etmeyen cisim enerji de üretmez. Bu kadar öğrenciyi ve sektör temsilcisini bir araya getirmek çok önemli bir meseledir. Her birinizi takdir ediyorum. Benim öğrenciliğim çok zor şartlarda geçti. İmkânlar elimize geçtiğinde yapamadığım ne varsa öğrencilerin ulaşabilmesi için hayata geçirmeye gayret ediyorum. Yaklaşık 7 yıldır 3T formülü ile Türkiye’nin farklı yerlerinden üniversite öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Bunlar tekne tur, tekno tur ve tabiat tur. 150 bine yakın öğrenciyi bu turlarda ağırladık. Programlarımız devam ediyor. Gençlerle bir arada olmak bizleri de dinç tutuyor” diye konuştu.

“Bursa’daki hızlı tren çalışmaları aralıksız devam ediyor”

Programda gerçekleştirdikleri hızlı tren yatırımları ve diğer proje çalışmalarına dair bilgileri de paylaşan Bakan Yardımcısı Osman Boyraz; “Hızlı tren çalışmalarımız ülkemiz genelinde devam ediyor. Öğrenciliğimizde 20 saati aşkın tren yolculukları yapardık. Uzun bir süre olunca, o esnada şiirler yazardık. Şimdi Sivas’a hızlı tren koyduk, 2 saat 15 dakika sürüyor. Bu hafta da İstanbul’dan Sivas’a aktarmasız ek seferleri başlattık. İstanbul-Ankara arasında yeni bir projemiz var. 350 kilometrelik bir mesafeyi 350 kilometre hızla 80 dakikada gidecek şekilde projeyi yapacağız. İnşallah onu da en kısa sürede başlatacak ve bitireceğiz. Ankara-İzmir hattı 2027’de inşallah nihayete erecek. Bursa’da da çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için durmaksızın çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Üniversite hayatını canlı tutuyor”

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise açılış töreninde yaptığı konuşmasında 70 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Üniversite içerisinde yaklaşık 170 öğrenci topluluğunun faaliyet gösterdiğini aktaran Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Topluluklarımız, ana kampüsümüzde ve diğer kampüslerimizde üniversite hayatı denilen olguyu birebir yaşıyor ve bizlere de yaşatıyorlar. Üniversiteler sadece eğitim-öğretimden ibaret değil. Özellikle öğrenci toplulukları gençleri dinamik olmaya yöneltiyor. Gençlerimizin sosyalleşmesi, aktif olması ve mesleğiyle ilgili gelecek planlamalarını daha sağlıklı yapabilmek için bu topluluklarımızda kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Yapı Topluluğu da düzenlediği bu muhteşem organizasyon ile üst seviyede bir başarıya imza attı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, tüm katılımcılara da teşekkürlerimizi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Organizasyonda sektör temsilcileri ve akademisyenler de çeşitli sunumlar yaptı. 3 gün süren organizasyon şehir turu, mini yarışmalar ve çekilişlerin ardından sona erdi.