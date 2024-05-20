Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Balçıkhisar Köyü Camii ibadete açıldı.

Bilecik’in Osmaneli İlçesi Balçıkhisar Köyünde inşa edilen caminin açılışına İl Müftüsü Ali Erhun, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, Osmaneli İlçe Müftüsü Recep Işıldar, köy halkı ve davetliler katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış töreni, Köy Muhtarı Fikret Yıldız’ın cami hakkında bilgilendirmesiyle devam etti. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun’un konuşmaları akabinde İl Müftüsü Ali Erhun’un duasıyla Balçıkhisar Köyü Camii kurdelesi kesilerek ibadete açıldı. Öğlen namazı öncesi cemaate hitap eden Müftü Ali Erhun caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek camiyi cemaatsiz bırakmamaları konusunda köy halkına nasihat etti.