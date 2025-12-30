Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Husunlu Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından bitkin ve yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu, yetkililere haber verilmesi üzerine koruma altına alındı.

Mahalle sakinlerinin durumu muhtar Mustafa Güldalı'ya bildirmesinin ardından bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede yaralı olduğu belirlenen baykuş, tedavi altına alınmak üzere ekiplerce teslim alındı.

Kuruma götürülen kulaklı orman baykuşunun bakım ve tedavi sürecinin ardından yeniden doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.