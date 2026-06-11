Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katkılarıyla gerçekleştirilen yardım kampanyasından elde edilen gelir, sosyal sorumluluk projesi kapsamında engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla kullanıldı. Temin edilen tekerlekli sandalyeler düzenlenen programla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Okul Müdürü Mehmet Mümin Lütfüoğlu, Değerler Eğitimi Kulübü öncülüğünde yürütülen çalışmanın öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağladığını belirtti.

Lütfüoğlu, 'Öğrencilerimiz paylaşma, yardımlaşma ve gönüllülük konusunda örnek bir davranış sergiledi. Kampanyadan elde edilen gelirle 2 akülü ve 1 manuel tekerlekli sandalye alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu mutluluğa ortak olmak bizler için büyük anlam taşıyor' dedi.