Heyette yer alan DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, yaptığı açıklamada "Sayın Öcalan'ın avukatı ile birlikte yaklaşık 2.5 saatlik bir görüşme sonucunda tekrar geri döndük. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim." dedi.

İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti İmralı heyeti, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastane önünden açıklama yaptı.

DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan yaptığı açıklamada, "Sayın Öcalan'ın avukatı ile birlikte yaklaşık 2.5 saatlik bir görüşme sonucunda tekrar geri döndük. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan, görüşmeye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yaptığımız görüşmede elbette ki ilk gündem, ilk konu Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu. Kendisi de konuyu yakından takip ettiğini, TV'lerde Sırrı Bey ile çıkan bütün haberleri izlediğini ancak durumuna çok büyük bir üzüntü duyduğunu, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umut ettiğini özellikle belirtmek istedi."

Buldan, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın, Sırrı Süreyya Önder'e gönderdiği mesajı okudu. Mesajda, "Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı rahatsızlık nedeni ile şifa diliyorum. Ailesine, dostlarına, sevenlerine 'Geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum. Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur: Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak Baba İshak geleneğini temsil ediyor. Büyük barış çabasını topluma yansıtan, toplumsal önyargıları şahsında kıran biridir. Bunu da yaptı. Önyargıları toplumda, Meclis'te, sokakta kırdı. Onun şahsında hayata geçen Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini Türkmen geleneğini yaşanır kılmaktır. Önder Bey de böyle biridir ve gerçek Türkmenlik özü budur." ifadeleri yer aldı.