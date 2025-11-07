Çitli Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk, öğrencilerin hazırladığı videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Muhtarlığını yapmaktan onur duyduğum Çitli Nihat Korkmaz İlköğretim Okulu’nun güzel evlatları, Lösemili Çocuklar Haftası’nda Öğretmenleri eşliğinde öyle bir davranışta bulundular ki; hepimize insanlığın ne olduğunu bir kez daha hatırlattılar. Kamera karşısına geçip lösemili kardeşleri için konuştular, duygulandılar, duygulandırdılar… Ama asıl büyük davranışı, kendi aralarında topladıkları harçlıklarla LÖSEV’e bağış yaparak gösterdiler. Bu yaşta, bu bilinç… Bu yürek… Bu farkındalık… Her birinin alnından öpüyorum."

Öztürk, paylaşımında lösemiye dikkat çekerek şu sözlerle devam etti: "Lösemi; sadece bir hastalık değil, bir mücadele, bir umut hikâyesidir. Ve bu hikâyede bugün en büyük destekçi, Çitli’mizin minik yürekli çocukları oldu. Biz büyükler bazen unutuyoruz… Ama çocuklarımız unutmuyor… Onlar biliyor ki: Bir maske korku değil, cesarettir. Bir bağış küçük değil, iyiliğe açılan en kocaman kapıdır. Bir çocuk gülümserse, dünya güzelleşir."

Yaptıkları bağışla LÖSEV’e güç veren öğrencilerin, bu anlamlı davranışlarıyla herkese örnek olduklarını belirten Öztürk, "Köyüm adına, muhtarınız olarak, bu vicdanlı, merhametli, pırıl pırıl nesille gurur duyuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Lösemi ile mücadele eden tüm evlatlarımıza Rabbimden sağlık, güç ve şifa diliyorum. Biz onlar için varız, onlar bizim için çok kıymetli. Çitli; iyiliğiyle, sevgisiyle, yüreğiyle büyümeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.