AK Parti, belediyelerin mali yapısını düzenleyip hizmet önceliklerini belirleyecek yeni bir taslak hazırlıyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, taslak il ve ilçe belediyelerinin bazı yetkilerini sınırlandıracak, mali hareket alanlarını kurallara bağlayacak ve kamu kaynaklarının önceliklere göre kullanılmasını öngören maddeler içeriyor. Yeni sistemde su, ulaşım, altyapı ve çöp toplama gibi temel hizmetler için standartlar belirlenecek; hizmet aksaması durumunda yaptırım uygulanacak.

Reform taslağının öne çıkan maddeleri:

* Hizmet hiyerarşisi oluşturularak belediyelerin kaynaklarını zorunlu hizmetlere göre kullanması sağlanacak.

* Öz kaynak üretmeyen ve mali disiplini bozan belediyelere cezai yaptırımlar uygulanacak; bazı yetkilerin devri gündeme gelecek.

* Denetim Komisyonu adıyla yeni bir yapı kurulacak; belediye harcamaları Sayıştay ve Mülkiye teftişi dışında düzenli olarak incelenecek.

* Turizm bölgelerinde mevsimsel nüfus artışına göre farklı bütçe ve hizmet planlaması yapılacak.

* Mevzuata aykırı imar kararları için ağır yaptırımlar getirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adımlar sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada belediyelerin yetkilerinin yeniden düzenleneceğini, valilerin ve kaymakamların daha etkin bir rol üstleneceğini belirtmişti. Erdoğan, yerel yönetimlerde şeffaflığı ve hesap verebilirliği güçlendirecek adımların süreceğini vurgulayarak, “Kamuda mali disiplin ve verimlilik ilkesini keskinleştireceğiz” demişti.