Ticaret Bakanlığı, tüketicileri canlı bahse yönlendiren ve kumarı teşvik edici içerikler paylaşan sosyal medya hesaplarının incelemeye alındığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Reklam Kurulu'nun incelemeleri sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ile tüketicileri çeşitli yasa dışı internet sitelerine yönlendirdiği belirlenen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verildiği de ifade edildi.

Açıklamada tüketicilerin korunması için kesintisiz mücadele verileceği vurgulanarak, "Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ