Birçok reklam, dizi ve sinema projesinde rol alan Mehmet Kefli, farklı karakterlere hayat verme konusundaki başarısıyla dikkat çekiyor. Samimi ve doğal oyunculuğu sayesinde izleyiciyle güçlü bir bağ kuran Kefli, bu kez Akyol Life’ın modüler dolap sistemlerini günlük yaşamın içinden sahnelerle aktarıyor.

Kampanya filminde Mehmet Kefli, Akyol Life’ın her ihtiyaca uyum sağlayan modüler dolap sistemlerinin estetik ve fonksiyonelliğini dinamik bir anlatımla sunuyor. Film, izleyicilere sadece bir mobilya değil; yaşam tarzı deneyimi vaat ediyor.



Akyol Life Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akyol, kampanyayla ilgili şunları söyledi: “Mobilya artık yalnızca bir eşya değil, hayatlarımızı kolaylaştıran, hikâyelerimize eşlik eden bir yol arkadaşı. Bu kampanya ile tüketicilere, dolap sistemlerinin sadece fonksiyon değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı sunduğunu göstermek istiyoruz. Mehmet Kefli’nin enerjisi ve doğal oyunculuğu da bu mesajı en etkili şekilde yansıttı.”

Kampanya, YouTube, Instagram, TikTok başta olmak üzere dijital platformlarda izleyiciyle buluşacak. Akyol Life, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına cevap veren kişiselleştirilebilir ve modüler dolap sistemleri ile mobilya sektöründe Türkiye’den dünyaya açılan güçlü bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.