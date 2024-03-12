İzmit Belediyesinin kente kazandırdığı Yaşama Destek Evi’nden faydalanan özel çocuklar ve aileleri lunaparkta doyasıya eğlendi.

Çocuklarıyla birlikte çarpışan otolara, atlıkarınca ve dönme dolaba binerek coşkularına ortak olan aileler, organizasyonu düzenleyen ve kendileriyle yakından ilgilenen öğretmenlerle sohbet etti. Yaşama Destek Evi sayesinde özel gereksinimli çocuklarının bağımsız yaşama konusundaki gelişimlerini gözlemleyen aileler, kendilerine bu imkanı sunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler.