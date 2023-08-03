Üzücü bir olayda, Ali Sağlık adlı 85 yaşındaki yaşlı adam, henüz belirlenemeyen bir nedenle 86 yaşındaki eşi Fatma Sağlık'ı av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Bu trajik olayı duyan köylüler, hemen eve koşarak ulaştıklarında yaşlı çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ali ve Fatma Sağlık çiftinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ali Sağlık ve eşi Fatma Sağlık, Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kayınpederi ve kayınvalidesi olarak tanınıyordu. Yaklaşık bir hafta önce tüm mal varlığını devlete bağışlayarak dikkat çeken Ali Sağlık, şimdi maalesef trajik bir son yaşamıştır.

Çift, daha önce 2018 yılında TRT'de yayınlanan "Ömür Dediğin" adlı programa konuk olmuş ve programda uzun hayat tecrübelerini paylaşmışlardı. Ancak ne yazık ki, şimdi onların yaşamları büyük bir üzüntüyle son bulmuştur.