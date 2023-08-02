Hasan Toktaş, 1971 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İnegöl'de, liseyi Ankara'da tamamladıktan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden 1992 yılında başarıyla mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 3 yıl İnegöl Tapu Kadastro Müdürlüğünde görev aldı ve Harita-İnşaat sektöründe başarılı bir iş hayatı sürdürdü.

Siyasi kariyerine Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) adım atan Hasan Toktaş, 1999-2007 yılları arasında MHP İnegöl İlçe Başkanlığı, 2007-2011 yılları arasında Bursa İl Başkan Yardımcılığı ve 2012-2015 yılları arasında Bursa İl Başkanlığı gibi önemli görevler üstlendi. Aynı zamanda 2007-2011-2015 genel seçimlerinde MHP Bursa milletvekili adayı oldu.

2017 yılında İYİ Parti Kurucular Kurulu üyeliği ve İYİ Parti Genel İdare Kuruluna seçilerek Parti içinde önemli pozisyonlardan birine layık görüldü. 2023 genel seçimlerinde ise İYİ Parti Bursa 2. bölge milletvekili adayı oldu ve başarılı bir şekilde TBMM'ye Bursa milletvekili olarak seçildi. Görevine başladıktan sonra Çevre Komisyonu'nda aktif olarak görev aldı.

Kendi alanında başarılı bir mühendis, deneyimli bir siyasetçi ve aynı zamanda mutlu bir aile babası olan Hasan Toktaş, Bursa'da bulunan kendi Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu'nda çalışma hayatını sürdürdü. Başarılı kariyeri ve katkıları ile dikkat çeken Toktaş, şuan ise Bursa Milletvekili olarak siyasete aktif bir şekilde görev almaktadır.