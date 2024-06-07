Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM ile sosyal hayatın ve sağlıklı yaşamın içinde yer alan, aile ortamında vakit geçiren yaşlılar, İl Ormanı Tabiat Parkı’nda bol oksijenli, huzur ve sporla dolu bir gün geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi, (YADEM) yaşlıların sağlıklı ve dinç kalması, sosyal yaşamın merkezinde yer alması için birbirinden güzel aktiviteler düzenliyor. Sosyal hizmetler alanında faaliyetlerini artıran ve farklı uygulamalar hayata geçiren Büyükşehir YADEM, yaşlılar için tabiatın kalbinde huzur dolu bir organizasyon gerçekleştirdi. Her alanda faaliyet gösteren ekibiyle yaşlıların en iyi arkadaşı olan YADEM, kalabalık bir grupla birlikte Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı’na gitti.

Doğanın benzersiz güzelliğini hisseden yaşlılar, yeşilin tonları arasında güzel bir yolculuğa çıktı. Egzersizler yapan, orman içi yollarında uzun mesafe yürüyen yaşlılar oksijen dolu keyifli günü yemek ikramıyla sonlandırdı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sakarya’da bize ihtiyaç, bir omuz arayan her bir yaşlımıza ulaşmak için çalışıyor ve onları yalnız bırakmıyoruz. Bu yaz sezonunda da birbirinden güzel etkinliklerde hep birlikte olacağız. Sosyal yaşamın merkezinde kalmaya devam edecekler” denildi.