12. Yargı Paketi kapsamında televizyon yayınlarına ilişkin yeni düzenlemeler gündeme geldi. Paketle birlikte özellikle gündüz kuşağı programlarına yönelik daha kapsamlı kuralların hayata geçirilmesi planlanıyor. Uzun süredir kamuoyunda tartışmalara neden olan gündüz kuşağı yayınları için yeni bir süreç başlıyor. Hazırlanan düzenlemeyle, bu programların içerik yapısının yeniden ele alınması ve yayın denetimlerinin daha sıkı hale getirilmesi hedefleniyor. Edinilen bilgilere göre, çalışma kapsamında gündüz kuşağı programları için daha net bir yayın çerçevesi oluşturulacak. Yetkililerin, kamuoyunda tepki çeken içerikleri mercek altına aldığı ve yayın ilkeleri konusunda daha belirgin sınırlar getirmeyi amaçladığı öğrenildi.

Düzenleme hazırlığında özellikle bazı programlarda yer alan “yargılama benzeri içerikler” dikkat çekiyor. Kaynaklar, televizyon ekranlarında kişilerin suçlu ya da suçsuz gibi gösterilmesine neden olabilecek yayın diline ilişkin yeni değerlendirmeler yapıldığını belirtiyor. Bu kapsamda, yayınlarda kullanılan ifadelerden olayların ele alınış biçimine kadar birçok başlık üzerinde çalışma yürütülüyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte gündüz kuşağı programlarında kullanılan dil, içerik yapısı ve yayın formatlarına yönelik daha sıkı kurallar getirilmesi bekleniyor. Aynı zamanda denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yayın ihlallerine karşı daha etkin yaptırımlar uygulanması da gündemde yer alıyor.

12. Yargı Paketi üzerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından söz konusu düzenlemelerin Meclis gündemine taşınması bekleniyor.