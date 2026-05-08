1 Nisan’da Arjantin’den yola çıkan ve 23 ülkeden yolcu taşıyan lüks yolcu gemisi MV Hondius, tespit edilen hantavirüs vakalarıyla dünya gündemine geldi. Gemi, rotasını İspanya’nın Kanarya Adaları’na çevirirken, virüsün gemi dışındaki temaslılar yoluyla farklı ülkelere yayıldığı bildirildi. Hollanda ve Singapur’da şüpheli vakaların karantinaya alınmasının ardından, İsrail ve İngiltere’de de birer vakanın kesinleştiği açıklandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5’İ DOĞRULANMIŞ 8 VAKA VAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre salgın kapsamında şu ana kadar 5’i doğrulanmış olmak üzere toplam 8 vaka belirlendi. Virüs nedeniyle can kaybı 3’e çıktı. Salgın süreci, 11 Nisan’da Hollandalı bir yolcunun hayatını kaybetmesiyle başlarken, daha sonra yolcunun eşi Güney Afrika’da, bir Alman yolcu ise 2 Mayıs’ta hayatını kaybetti.

5 ÜLKEDE ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Hollanda: KLM Havayolları’nda görevli bir kabin memuru, hayatını kaybeden yolcuyla temaslı olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı. Bugün gelen sonuçlarda hantavirüs testinin negatif olduğu belirtildi.

Singapur: Gemide bulunan 2 kişi yüksek şüpheyle izlemeye alındı.

İngiltere: Yapılan testler sonucunda adada ilk vaka resmen doğrulandı.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Dairesi (FOPH), hantavirüs bulaşmış bir hastanın Zürih Üniversite Hastanesinde tedavi gördüğünü bildirdi.

İsrail: Doğu Avrupa’da bulunduğu sırada enfekte olduğu değerlendirilen bir kişide hantavirüs tespit edildi. Hastanın durumunun stabil olduğu belirtilirken, yoğun bakım ya da karantina ihtiyacı bulunmadığı açıklandı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, ilk vakaların Güney Amerika’da düzenlenen kuş gözlem turu sırasında virüse maruz kalmış olabileceğini ifade etti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), durumu "3. seviye acil durum" koduyla takibe alarak Acil Durum Operasyonları Merkezini harekete geçirdi. Ancak uzmanlar, hantavirüsün kuluçka süresinin 6 haftaya kadar çıkabilmesi nedeniyle yeni vakaların kapıda olduğu konusunda uyarıyor.

PANDEMİYE DÖNÜŞME RİSKİ VAR MI?

Hantavirüs, kemirgenlerin dışkı ve salyaları yoluyla bulaşan, yüksek ateş ve solunum yetmezliğine yol açan ciddi bir hastalık olsa da, DSÖ yetkilileri virüsün yayılma şeklinin COVID-19’dan farklı olduğunu vurguluyor. Mevcut durumun küresel bir pandemiye dönüşme riskinin düşük olduğu ifade edilerek kamuoyuna itidal çağrısı yapıldı.