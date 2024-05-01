Bilecik’te yayaya çarpıp kaçan sürücü kıskıvrak yakalandı.

Bilecik Merkez Atatürk Bulvarı’nda karşıdan karşıya geçmekte olan 1 vatandaşa çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli motosiklet sürücüsü ikametinde yakalandı. Şüpheli motosiklet sürücüsüne; ‘Sürücü belgesiz araç kullanmak’, ‘Kavşaklara yaklaşırken yavaşlamamak’, ‘Kaza yerini izinsiz terk etmek’ maddelerinden toplamda 16 bin 802 TL idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca verilen karar ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.