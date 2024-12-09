Muhalifler karşısında 61 yıllık Baas rejiminin düşüşünü izleyen Esad, ülkesinden kaçtı.

Beşar Esad'ın ülkesini terk etmesinin ardından Suriyeliler ve muhalif gruplar kutlamalar yapmaya devam ederken bir yandan da mülteci Suriyeliler ülkesine dönmek için harekete geçti.

Bu kapsamda sınır kapılarına akın eden Suriyelilerin yoğunluğunu azaltmak için yeni bir karar alındı.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan Yayladağı Sınır Kapısı'nın da gidişlere açılacağını duyurdu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Suriye istikrara kavuştukça inşallah gönüllü, onurlu, güvenli geri dönüşler de artacaktır. Suriyeli kardeşlerimiz süren 13 yıllık vatan hasreti artık yavaş yavaş son bulacaktır. Bunun şimdiden emarelerini görmeye başladık.

Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapısı'nı da geçişlere açıyoruz. Muhacirlerin gönüllü geri dönüş sürecini de yine tarihimize kültürümüze ve 13 yıllık müstesna ev sahipliğimize yaraşır şekilde yöneteceğiz. Ve hiç kimsenin buna leke bulaştırmasına müsaade etmeyeceğiz.