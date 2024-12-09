Bursaspor, iç sahada oynayacağı 8 maç için kombine biletlerin satışa sunulacağını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, kombine biletlerin satış tarihleri ve fiyatları hakkında bilgiler verildi.

Satış Tarihleri:

- Başlangıç: 10 Aralık Salı, saat 11.00

- Bitiş: 12 Aralık Perşembe, saat 20.00

Kombine Fiyatları:

- Kuzey Kale Arkası: 1.000 TL

- Batı Tribünü (VIP): 5.000 TL

Bursaspor taraftarlarının, iç sahada oynanacak bu 8 maç için kombine biletlerini, belirlenen tarihler arasında alabilecekleri duyuruldu. Kombineler, kulübün belirlediği fiyatlarla satışa sunulacak.