Yaz aylarında ve güneşli günlerde insanların daha çabuk aşık olma eğiliminde olduğunu belirten uzmanlar bu durumun, güneş ışığının serotonin seviyelerini artırmasından kaynaklandığını söylüyor.İSTANBUL (İGFA) - Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, yaz aşklarından ve yaz aşklarının neden kısa sürdüğünden bahsetti.

Araştırmalara göre yaz aylarında ve güneşli günlerde insanların daha çabuk aşık olma eğiliminde olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Bu durumun psikolojik ve biyolojik nedenleri vardır.” dedi.

Güneş ışığının, vücudumuzda mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin seviyelerini artırdığını söyleyen Özgenur Taşkın, “Yüksek serotonin seviyeleri, genel ruh halimizi iyileştirir ve bizi daha pozitif, enerjik ve sosyal hale getirir. Bu duygusal iyilik hali, yeni insanlarla tanışma ve romantik ilişkiler kurma eğilimimizi artırabilir. Ayrıca, yaz aylarında tatil, sosyal etkinlikler ve dışarıda daha fazla vakit geçirme gibi aktiviteler de yeni romantik ilişkilerin başlamasına katkıda bulunur.” şeklinde konuştu.

GÜN IŞIĞI MODUMUZU VE ENERJİMİZİ YÜKSELTİYOR

Gün ışığının, ruh halimiz ve beynimiz üzerinde önemli etkilere sahip olduğuna vurgu yapan Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Güneş ışığına maruz kalmak, beynimizin melatonin üretimini düzenler. Melatonin, uyku düzenimizi kontrol eden bir hormondur ve gün ışığı, melatonin seviyelerimizi düşürerek bizi daha uyanık ve enerjik hissettirir. Ayrıca, gün ışığı, serotonin üretimini artırır. Serotonin, ruh hali, iştah ve uyku gibi birçok vücut fonksiyonunu etkileyen bir hormondur. Yeterli gün ışığı almamak, depresyon ve anksiyete gibi ruh hali bozukluklarına yol açabilir. Özellikle kış aylarında görülen mevsimsel duygudurum bozukluğunun sebeplerinden biri de güneş ışığı eksikliğidir.” şeklinde bilgi verdi.

Bir ilişkiye başlayan kişinin, aşka geçici mi yoksa kalıcı mı baktığını anlamanın bazı davranışsal ve duygusal işaretlerle mümkün olduğuna dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Geçici veya yüzeysel bir ilgi, genellikle yüzeysel konulara odaklanma, derin ve anlamlı sohbetlerden kaçınma ve ilişkiyi hafife alma gibi işaretlerle kendini gösterir. Öte yandan, kalıcı bir ilişki arayışında olan bir kişi, partneriyle derin bağlar kurmaya çalışır, geleceğe yönelik planlar yapar ve duygusal olarak daha açık ve dürüst olur.” dedi.

Bu işaretleri analiz etmek içinse, kişinin iletişim tarzına, partnerine olan bağlılık düzeyine ve ilişkinin ilerleyişine dikkat etmenin önemli olduğunu dile getiren Özgenur Taşkın ayrıca, kişinin geçmiş ilişki deneyimleri ve ilişkilere genel bakışı hakkında açık ve dürüst bir iletişim kurmanın, bu konuda daha fazla bilgi sağlayacağını söyledi.

YAZ AŞKLARI NEDEN KISA SÜRER?

Yaz aşklarının genellikle kısa sürmesinin birkaç nedeni olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “İlk olarak, yaz ayları, tatil ve geçici aktivitelerin yoğun olduğu bir dönemdir. Bu süre zarfında insanlar, günlük rutinlerinden uzaklaşır ve farklı sosyal ortamlara girerler. Bu tür geçici ve değişken ortamlar, kısa süreli romantik ilişkilerin oluşmasına zemin hazırlar.” dedi.