SANKO Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Meltem Demirci, yaz aylarında yeterince sıvı alınmazsa, susuz kalma (dehidrasyon) riskiyle karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

Yaz aylarında sıvı tüketiminin önemine değinen SANKO Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Meltem Demirci, “Yaz mevsiminde sıvı ihtiyacı, normal zamanlara göre artar. Bunun nedeni, sıcak havalarda terleme yoluyla daha fazla su kaybedilmesidir. Yeterince sıvı alınmazsa dehidratasyon riskiyle karşı karşıya kalınabilir” dedi. Demirci, susuz kalmanın baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi ve kabızlık gibi birçok sağlık sorununa yol açabileceğine dikkat çekti.

Ne kadar sıvı alınmalı

Sıvı tüketiminin günde kadınlara 2 litre, erkeklere ise 2,5 litre önerildiğini ifade eden Demirci, “Kilonuzu kilogram cinsinden 30 ile çarpın ve her 30 dakikalık egzersiz için 500 ml (2 bardak) su ekleyin” önerisinde bulundu.

Sıvı ihtiyacını etkileyen faktörler

Demirci, sıvı ihtiyacını belirleyen faktörleri “Kilo, Aktivite Seviyesi, Hava Durumu ve Sağlık Durumu” başlıkları altında özetledi.

Sıvı ihtiyacını karşılamanın ipuçları

Demirci, sıvı ihtiyacını karşılamada dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: “Suyunuzu her zaman yanınızda bulundurun, susuzluğu hissetmeden önce su için, idrarınızın rengini kontrol edin, her gün aynı miktarda sıvı içmeye çalışın, alkollü ve gazlı içeceklerden kaçının, kafeinli içecekleri sınırlandırın” ifadelerini kullandı.

Yaz mevsiminde sade su, ayran, şekersiz komposto, bitki çayları gibi lezzetli ve sağlıklı sıvı içeceklerin tercih edilmesini öneren Demirci, sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak besinleri karpuz, kavun, erik, çilek, salatalık, marul, kabak, domates vb. meyve ve sebzeler olarak kaydetti.

Dikkat etmesi gereken özel gruplar

Demirci, sıcak yaz günlerinde dikkat etmesi gereken özel gruplarla ilgili şu bilgileri paylaştı. “Hamile ve emziren kadınlar, hamile ve emziren kadınların normalden daha fazla sıvıya ihtiyacı vardır. Bu nedenle, bol bol su içmeleri önemlidir. Yaşlılar, yaşlılar susuzluk hissini daha az hissedebilirler. Bu nedenle, gün boyunca düzenli olarak su içmeleri önemlidir. Kronik hastalıkları olanlar, bazı kronik hastalıklar, sıvı ihtiyacını etkileyebilir. Bu nedenle, bu gruptaki kişilerin doktor ve diyetisyen iş birliği ile ne kadar sıvı almaları gerektiği hakkında konuşmaları önemlidir” diye konuştu.