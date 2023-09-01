Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün Nilüfer Belediyesi ile iş birliği içinde düzenlediği yaz spor okulları bu yıl da çok sayıda çocuğa, tatilini spor yaparak ve sanatla ilgili etkinliklerle geçirme imkanı sundu. Ağustos ayı sonuna kadar devam eden yaz okullarından 9 bine yakın öğrenci yararlandı.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü, çocukların yaz tatilini daha verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla bu yıl da eğitime ara verilmesiyle birlikte yaz spor okullarını açtı.

Tatilde spor yapmak isteyen öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği yaz spor okullarının ilk dönemi 19 Haziran’da başladı ve Ağustos ayının son haftasında sona erdi.

Yaz spor okullarında, futbol, voleybol, basketbol, yüzme, kort tenisi, hentbol, squash, cimnastik, masa tenisi, capoeira branşlarında eğitimler verildi. Yaz tatilinde sadece sportif etkinliklerle yetinmek istemeyenler için de sporla ve sanatla ilgili faaliyetlerle dolu tam gün spor okulları programı sunuldu.

Yaz spor okullarında isteyenler tam gün spor okullarına, isteyenler de ilgilendikleri branşların eğitimine katıldı. Tam gün spor okullarında bir dönem 3 hafta sürdü ve hafta içi her gün devam etti. Branş kurslarında ise bir dönem iki hafta sürdü ve yine hafta içi her gün yapıldı.

Kurslar branşlara göre Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi, Çalı Yüzme Havuzu, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi ve Konak Olimpik Yüzme Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

2010-2017 yılları arasında doğan çocukların katılabildiği tam gün spor okullarında çocuklar, gün boyu voleybol, basketbol, futbol, kort tenisi, bocce, sokak oyunları, yüzme, temel cimnastik, modern dans, akıl -zeka oyunları, drama, badminton, squash, el sanatları, savunma sporları gibi alanlarda eğitim gördü. 19 Haziran’da başlayan ve 3 dönem süren tam gün spor okullarında 400 öğrenci eğitim alırken son dönem 25 Ağustos’ta tamamlandı. Eğitimleri tamamlayan çocuklara her eğitim döneminin sonunda sertifikaları verildi.

İsteyen çocuklar da basketbol, kort tenisi, voleybol, yüzme, satranç ve cimnastik branşlarında günün belli saatinde düzenlenen kurslara katıldı. İlgi duydukları spor branşında eğitim alan çocuklara her dönem sonunda sertifikaları verildi.

Nilüfer yaz spor okullarına katılan çocuklar hem spor yaptı hem de sporun farklı branşlarında eğitim alarak yeteneklerini keşfetme fırsatı buldu.

5 dönem halinde düzenlenen yaz spor okullarına toplam 8 bin 790 öğrenci katıldı.