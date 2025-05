Düzenlediği basın toplantısına AK Parti Bursa Milletvekillerinin yanı sıra, Bursa’daki AK Partili 11 belediye başkanı ile ilçe başkanları da katıldı.

Gürkan, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Bursa-Yalova yolu hizmete açıldı. Toplam yirmi altı milyon liralık bir yatırım yapıldı. Rakamlar mümkün olduğunca küçük gösterilmemeye çalışıldı. On milyonluk, yirmi milyonluk projeler tercih edildi. Bazı projeler yalnızca tabela koyularak hizmet gibi sunulurken, AK Parti bu anlayışı benimsemiyor. Tabelalar sadece gerçekten yapılan işin sonunda yer alıyor. Örneğin, Yenişehir-İznik-Mekece yolunun yirmi sekiz kilometrelik bölümünün on kilometresi ihale edildi. Kalan on sekiz kilometre içinse yeni bir ihale süreci başlatılıyor. Hedef, bu yıl içinde projenin tamamını tamamlayarak iki parçayı birlikte devreye almak. Yapılan diğer çalışmalar arasında heyelan ıslahı, çevre otoyolu doğu kesimi onarımı, Kurtul-Yeni Mahalle bakımı, Armutlu heyelan ıslahı, Boyacı-Pullu-Tatarlar bölgesindeki restorasyonlar da yer alıyor. Erenler-Harmancık yoluna yapılan yatırım nadiren kullanılsa da beş yüz altmış sekiz milyon lirayı buldu. Dossaf Kavşağı, genel seçimlerden sonra devreye alınan bir diğer önemli proje oldu. Bu projede sanayicilerin kamulaştırma sürecine verdiği destekle birlikte, kavşak hizmete sunuldu. Keles il yolu onarımı da yapıldı. Bahsedilen projelerin toplamı on yedi milyar iki yüz yetmiş üç milyon iki yüz seksen altı lira. Bu tutar, kaç tane hastane yapılabileceğiyle kıyaslandığında oldukça dikkat çekici bir yatırım hacmini gösteriyor. Ulaşım, bir şehri yaşanabilir kılan temel damar yollarından biridir. Ulaşım aksları rahatlatılmazsa yaşam konforundan söz edilemez. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ise Bursa'ya toplamda on beş milyar yüz seksen sekiz milyon liralık yatırım yapıldı. TOKİ projeleri kapsamında “İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Arsam” projeleri yürütüldü. Yedi farklı lokasyonda ihaleler tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un Bursa’da gerçekleştireceği ziyaret sırasında bu projelerle ilgili daha ayrıntılı açıklamalarda bulunması bekleniyor. Hanlar bölgesinden okullara, toplu konut projelerinden destek programlarına kadar birçok alanda faaliyet gösterildi. Sıcak Su bölgesinde yapılan altı yüz doksan konut ve doksan iki iş yerinin yaklaşık yüzde sekseni tamamlandı. Yaz aylarında Sayın Bakanın ziyareti sırasında bu projelerin yönetimi hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılması öngörülüyor. Nilüfer Çayı havzası hakkında ise yaklaşık iki yıldır yürütülen fizibilite çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmalar Bursa Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası ile Büyükşehir Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla yürütüldü. Nilüfer Çayı, Bursa’nın nüfusunun iki milyon üç yüz binini etkileyen bir havza. Keriz bölgesinden başlayıp, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu gibi ilçelerden geçerek Kemalpaşa’ya kadar uzanan doksan altı kilometrelik bir hat söz konusu. Yapılan planlama doğrultusunda, bu hattın kapalı sisteme alınarak Karacabey Boğazı’na kadar ulaştırılması hedefleniyor. Hattın üzerinde yirmi iki arıtma tesisi bulunuyor. Bu tesislerden çıkan suların şu an kullanılabilirliği tartışmasız bir şekilde mümkün değil. Ancak rehabilite edilebilirliği üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Günlük dört yüz altmış üç bin iki yüz metreküp atık su tespiti yapıldı. Derin deşarjın otuz otuz beş metre olduğu dünyadaki genel sistemlerin aksine, bu projede Karacabey Boğazı’ndan yedi buçuk kilometre ileriye, eksi kırk iki kotunda deşarj yapılacak şekilde bir planlama yapıldı. Bu, dünya standartlarının üzerinde bir sistem olarak öngörülüyor. İki nokta iki metrelik betonarme çelik borularla yürütülecek sistemin sonunda cazibe ile çalışan bir hidroelektrik santral kurulacak. Bu santral, dört yılda kendini amorti edecek. Projenin maliyeti yaklaşık dört buçuk ila beş milyar lira arasında. Bakanlığa sunulan proje, Çevre Genel Müdürlüğü tarafından yerinde incelendikten sonra nihai karar verilecek. Tüm ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyesi ve organize sanayi bölgeleri ile çevre arıtma sistemlerinin entegre olduğu bir yapının kurulması hedefleniyor. Bu büyük projede tüm tarafların taşın altına elini koyması gerektiği vurgulandı” dedi.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ