

Kaza, İznik Yeni Çevreyolu üzerinde Yenişehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevdet Y. idaresindeki 61 AEJ 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Cevdet Y. (50) ile araçta bulunan Zahide Y. (49) ve Edip Y. (25) hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA