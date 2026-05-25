Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu, güvenli ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında mezarlıklarda yoğun mesai harcandı. Büyükşehir ekipleri tarafından 17 ilçedeki mezarlıklarda ot biçme, çevre ve mıntıka temizliği çalışmaları gerçekleştirilirken, arızalı çeşmelerin bakım ve onarımı ile ihtiyaç duyulan alanlarda tamirat ve tadilat işlemleri de yapıldı.

Cenaze ve defin işlemleri için bilgi almak isteyen vatandaşlar, yıl boyunca olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da 188 Cenaze Hizmetleri hattı üzerinden Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 7/24 ulaşabilecek.