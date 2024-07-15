Balıkesir’in Edremit ilçesinde 4 yıl önce çıkardığı ‘Karınca Misali’ isimli kitabıyla yazarlık hayatına adım atan arından ‘Kurtuldum’ isimli kitabını yayımlayan Ayşegül Akay, Altınoluk’ta açılan ‘El Sanatları Sokağı’nda okurlarıyla buluşuyor.

Akay, mutluluğu ve başarıyı yakalamanın okumaktan geçtiğini, okumanın, insanın hayatını şekillendirmedeki önemini çocuktan ebeveynlere kadar hikayeler ve şiirlerle pekiştirerek, hayatından örnekler vererek kitaplarında anlatmaya çalıştığını söyledi. Kitabını imzaladığı okurlarından İbrahim Değirmenci, “Ayşegül hanımın kitabını beğeniyle okuyorum. Bugün de diğer kitabını almak için geldim. Kalemine sağlık” dedi.